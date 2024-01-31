Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 31 января 2024Бывший СССР

Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Минометные расчеты ВС РФ продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки российских войск приблизили свои огневые точки ближе к передовым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Ювелир, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение артиллерии ВС РФ связано с тем, что российские военные выбивают с позиций второй и третий эшелон украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

      Очевидец показал на видео последствия падения дрона в Санкт-Петербурге

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше