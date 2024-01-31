Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Минометные расчеты ВС РФ продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки российских войск приблизили свои огневые точки ближе к передовым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Ювелир, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение артиллерии ВС РФ связано с тем, что российские военные выбивают с позиций второй и третий эшелон украинских войск.