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09:38, 31 января 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

Марочко: ВСУ оказались в тяжелом положении в районе Макеевки и Кривошеевки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Данные, подаваемые командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с линии боевого соприкосновения, свидетельствуют о тяжелом положении и проблемах украинской армии на сватовско-кременском участке. О ситуации, в которой оказались ВСУ, рассказал полковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Установлено, что у противника сложилась серьезная ситуация в районах населенных пунктов Кривошеевка, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, и Невское. Количество потерь вооружения, военной техники и личного состава постоянно растет, а восполнение потерь осуществляется с большими перебоями», — отметил экс-полковник ЛНР.

По его словам, ВСУ зафиксировали активизацию действий Российской армии на линии соприкосновения и кратное увеличение численности ее личного состава.

Ранее Марочко оценил продвижению Вооруженных сил России под Купянском. По его словам, после освобождения Табаевки Российская армия демонстрирует значительные успехи.

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      Глеб Палехов
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