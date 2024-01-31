Успехи ВС России после освобождения Табаевки оценили

Марочко: после освобождения Табаевки ВС РФ демонстрирует успехи под Купянском

Вооруженные силы России развивают свой успех на купянском направлении после освобождения села Табаевка. Об этом заявил полковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в окрестностях села российские подразделения при помощи авиации и артиллерии разбили несколько опорных пунктов. «Западнее занята одна из господствующих высот, которая позволяет взять под огневой контроль всю логистику противника (на севере, западе и юге), расширить спектр применения огневых средств, создать угрозу ВСУ в районах Песчаного и Котляровки», — рассказал Марочко.

Ранее отставной полковник Анатолий Матвийчук объяснил значение перехода села Табаевка под контроль Российской армии. По мнению военного эксперта, это показывает, что «оборона украинцев постепенно начинается рассыпаться, и, возможно, уже в течение зимы мы выйдем на окраины Харькова».