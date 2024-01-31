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01:57, 31 января 2024Из жизни

Российский миллиардер проиграл суд Sotheby's

Bloomberg: суд Нью-Йорка отклонил иск Рыболовлева к Sotheby's по делу о картинах

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который он обвинял в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он ранее приобрел. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Нью-йоркский суд присяжных отклонил иск Рыболовлева к Sotheby's с обвинением в помощи арт-дилеру Иву Бувье в завышении цен при продаже произведений искусств. Иск к Бувье также был отклонен.

Сам Рыболовлев, который присутствовал на судебном разбирательстве по делу о картинах, на решение суда отреагировал словами «это жизнь».

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      Марина Совина
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