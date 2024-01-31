Российского блогера заподозрили в спонсировании ИГ

Казанского блогера Тавдирякова заподозрили в спонсировании ИГ

Казанского блогера Расула Тавдирякова заподозрили в спонсировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 30 января в доме блогера прошли обыски, а его самого задержали и доставили в Следственный комитет. Там Тавдиряков отвечал на вопросы о подозрительных денежных переводах. Обвинения ему не предъявили.

Ранее сообщалось, что ФСБ предостерегла жительницу Осетии, собравшуюся выслать деньги снохе в Сирию.