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14:34, 31 января 2024Силовые структуры

Участника КВН из России обвинили в понуждении несовершеннолетних девушек к сексу

В Приморье кавээнщика обвинили в понуждении к действиям сексуального характера

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

Россиянину вменяют статью 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Как уточняет ТАСС, обвиняемый — участник и руководитель команды КВН «Океан» из Владивостока Сергей Андрейчук. По данным СК, ранее в социальных медиа сообщалось о несогласии с обстоятельствами совершения таких действий в отношении трех девушек, которые не достигли совершеннолетия.

Ранее полицейские в Воронежской области задержали мужчину, два года насиловавшего дочь.

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      Олеся Мицкевич
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