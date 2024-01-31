Руководителей больниц на Украине захотели обязать сдавать пациентов военкоматам

Законопроект: руководителей больниц обязуют сообщать в ТЦК о пациентах 18-25 лет

Руководителей больниц на Украине захотели обязать сообщать в территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) о наличии в стационарах пациентов от 18 до 25 лет. Это предусматривает новый законопроект о мобилизации в республике, опубликованный на сайте Верховной Рады 30 января.

В случае принятия закона, информировать военкоматы нужно будет в течение трех дней с момента поступления таких лиц в медицинские учреждения.

Ранее новый законопроект о мобилизации на Украине прокомментировали в Минобороны республики. В ведомстве заявили, что документ «определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных».