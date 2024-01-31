Рядом с больницей в российском городе появилась помойка с гробами

Рядом с больницей в Ярославле появилась свалка с гробом

Рядом с больницей в Ярославле появилась помойка гробами, напугавшая местных жителей. Об инциденте в российском городе сообщает издание «Подъем!».

Пользователи опубликовали в сети снимки свалки, на которых можно увидеть красную крышку гроба. Авторы фото предположили, что гроб предназначен для детей.

В пресс-службе мэрии заявили, что провели проверку, но не смогли установить личность нарушителя. Власти считают, что гроб выбросили ночью. Отмечается, что рядом с больницей находится много ритуальных организаций. «На сегодняшний день весь мусор вывезен. Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов поставила вопрос на особый контроль», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве у мусорного контейнера в Тверском районе обнаружили крышку гроба. По словам горожан, гроб выглядел использованным.