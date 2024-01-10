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16:36, 10 января 2024Среда обитания

Москвичи обнаружили использованный гроб на помойке

На московскую помойку выбросили использованный гроб

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве у мусорного контейнера обнаружили крышку гроба. О находке столичных жителей сообщили в радиоэфире «Говорит Москва».

Гроб выбросили на одну из помоек Тверского района. По словам горожан, он выглядит использованным. Спустя некоторое время дворники во время уборки контейнерной площадки вынесли гроб на парковку.

В прошлом году в Белгороде на свалку выбросили цинковые гробы с иконами. Поначалу следствие полагало, что это сделали сотрудники ритуальной службы, но виновным оказался 63-летний местный житель.

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      Виктория Клабукова
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