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12:32, 31 января 2024Ценности

Рыжий из «Иванушек» примерил наряд 25-летней давности из клипа «Тополиный пух»

Кадр: @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов примерил наряд 25-летней давности из клипа на песню «Тополиный пух». Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летний певец предстал на размещенных кадрах в сиреневом лонгсливе с красными иероглифами, в котором он снимался в 1998 году, и очках с красными линзами. При этом артист рассказал, что данный предмет гардероба ему вернули фанатки.

«[Майка] нашлась у девчонок-поклонниц спустя 25 лет. Круто! Теперь будет в моей коллекции концертных вещей», — указал исполнитель.

В октябре российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла свои наряды на фото 15-20-летней давности. Знаменитость показала архивные кадры, где позировала в том числе в облегающей белой майке с розовыми принтом в сочетании с малиновой мини-юбкой, зелеными колготками, бордово-черными кедами с желтыми полосками и пиджаком из тонкой ткани.

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      Алина Гостева
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