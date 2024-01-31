Сальдо прокомментировал сообщения об изъятии его средств в пользу ВСУ

Губернатор Сальдо опроверг сообщения об изъятии его средств в пользу ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию об изъятии его средств в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сравнив такие сообщения с юмористическими литературными историями о бароне Мюнхгаузене. Сообщение главы региона опубликовано в его Telegram-канале.

«Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с [российским миллиардером] Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие», — прокомментировал новости политик.

Он добавил, что в будущем готов начать рисовать доллары для поддержки украинской армии.

Ранее 31 января в Киеве объявили об изъятии 850 тысяч долларов в пользу ВСУ. По словам главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля, в сумму вошли сбережения Владимира Сальдо и средства одной из фирм, которой владеет Олег Дерипаска.