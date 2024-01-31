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20:32, 31 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли эффективный способ справиться с бессонницей

Врач Агапкин заявил, что квашеная капуста помогает при бессоннице

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам эффективный способ борьбы с бессонницей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли квашеная капуста помогает при бессоннице, предположила, что продукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением женщины.

«Почти все продукты глубокой ферментации, квашеная капуста в том числе, через кишечную микрофлору действительно вызывают положительные изменения в мозге, в том числе улучшают засыпание у человека, снижают тревожность», — заявил специалист. Врач рекомендовал употреблять квашеную капусту перед сном. «На ужин, например, хорошая идея», — заключил медик.

Ранее Агапкин назвал еще один способ борьбы с бессонницей. Специалист рекомендовал людям, сталкивающимся с проблемами со сном, поставить в спальню растение эстрагон, известное также как тархун. По его словам, эстрагон помогает от бессонницы, так как его эфирные масла обладают успокаивающим действием.

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      Олег Давыдов
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