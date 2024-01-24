Россиянам раскрыли эффективный способ борьбы с бессонницей

Врач Агапкин посоветовал поставить в спальню эстрагон для борьбы с бессонницей

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам эффективный способ борьбы с бессонницей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рекомендовал людям с бессонницей поставить в спальню растение эстрагон, известное также как тархун. «Тархун помогает от бессонницы, эфирные масла эстрагона обладают успокаивающим действием», — объяснил медик. По словам врача, если взять один лист тархуна и растереть его в руках, человеку будет легче заснуть.

Ранее Агапкин посоветовал тем, кто хочет справиться с бессонницей, отказаться от плотного ужина, заменив его легким перекусом. Перед сном врач посоветовал есть продукты, богатые гормоном мелатонином, отвечающим за ночной сон. К таким он отнес продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, индейку и нежирную рыбу.

До этого главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко раскрыла неочевидные причины бессонницы. В частности, специалистка предупредила, что нарушение сна может провоцировать употребление большого количества углеводов в течение дня.