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13:03, 31 января 2024Мир

США и Германия возразили против приглашения Украины в НАТО

FP: США и ФРГ возразили против приглашения Украины в НАТО на саммите альянса

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США и Германия возразили против официального приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет журнал The Foreign Policy (FP).

«Представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в альянс», — указывает издание.

Отмечается, что эта позиция идет вразрез с намерениями Польши и стран Балтии, «которые рассматривают расширение членства Украины в НАТО как наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить амбиции России в Восточной Европе».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на подписание гарантии безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

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      Глеб Бажуткин
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