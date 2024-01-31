Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

Мэр Приходько: дрон попал в автомобиль на трассе Горловка—Донецк, есть жертвы

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка--Донецк. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что прямое попадание дрона в машину произошло около поселка Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, жертвами случившегося стали двое мирных жителей, еще один человек был ранен.