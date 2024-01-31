Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 31 января 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

Мэр Приходько: дрон попал в автомобиль на трассе Горловка—Донецк, есть жертвы

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка--Донецк. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что прямое попадание дрона в машину произошло около поселка Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, жертвами случившегося стали двое мирных жителей, еще один человек был ранен.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Загадочный шум в крупном городе объяснили сексом рыб-барабанщиков

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше