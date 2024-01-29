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15:00, 29 января 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник влетел в гражданский автомобиль в Горловке

Мэр Горловки Приходько: беспилотник врезался в гражданский автомобиль
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинский беспилотник влетел в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. «Ленты.ру») врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался», — сообщил Приходько.

Мэр призвал жителей быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких. «Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию», — написал он.

Он также попросил ограничить передвижение по трассе Горловка — Донецк из-за участившихся атак украинских дронов на гражданский транспорт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось село Антоновка в Грайворонском городском округе. Противник сбросил взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом.

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      Алевтина Запольская
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