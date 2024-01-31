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09:20, 31 января 2024Россия

Стало известно о продвижении артиллерии к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Артиллерия ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта. Об этом заявил командир 150-й гвардейской дивизии с позывным Ювелир, его цитирует РИА Новости.

«Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелоны противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии», — рассказал он.

По его словам, для увеличения дальности стрельбы в тылу ВСУ российские минометчики передвигают вооружение ближе к линии боевого соприкосновения под Артемовском.

В январе сообщалось, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе. Украинские военные отступают и отходят вглубь обороны, рассказывал командир группы спецназа.

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      Анастасия Шейкина
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