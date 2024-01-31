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08:52, 31 января 2024Бывший СССР

Стало известно об обеспокоенности Зеленского заявлениями Залужного

Гончаренко: в офисе Зеленского обеспокоены политическими заявлениями Залужного

Фото: Alina Smutko / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены политическими заявлениями главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, несмотря на отсутствие принципиальных разногласий, в офисе украинского лидера были обеспокоены тем, что главком ВСУ «делал политические, а не военные заявления». При этом он подчеркнул, что считает попытку отправить Залужного в отставку плохой идеей.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский передумал увольнять главкома ВСУ после давления со стороны военачальников и международных партнеров.

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