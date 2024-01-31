Судимая россиянка ударила служительницу храма и украла ящик с пожертвованиями

В Забайкалье судимая женщина ограбила храм Преподобного Амвросия Оптинского

В Забайкальском крае полицейские задержали ранее судимую местную жительницу по подозрению в ограблении храма Преподобного Амвросия Оптинского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина пришла в церковь и сказала служительнице, что хочет сделать пожертвование. Та дала ей специальный ящик, который незнакомка убрала в пакет. Служительница попыталась ей помешать, но получила от нее несколько ударов по голове, после чего грабительница скрылась. В ящике было примерно 20 тысяч рублей.

Пострадавшая вызвала полицейских, которые по горячим следам нашли злоумышленницу в поселке Первомайский. Ее доставили в отдел, где установили, что она за свои 36 лет была неоднократно судима за имущественные преступления. Задержанная призналась, что потратила украденные деньги. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

26 января сообщалось, что в Благовещенске полицейские задержали подозреваемого в трех разбоях и грабеже. Он напал на пожилую женщину в подъезде жилого дома и похитил у нее десять тысяч рублей. Задержанный — ранее судимый 26-летний студент одного из местных колледжей. Он в течение трех суток совершал разбойные нападения на торговые точки в разных частях Благовещенска в вечернее время.