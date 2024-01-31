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19:53, 31 января 2024Путешествия

Таец домогался туристки в туалете вокзала на Пхукете и сбежал при виде монаха

Фото: Zhang Keren / Globallookpress.com

Водитель автобуса домогался иностранной туристки на Пхукете. Об этом сообщает тайское издание Khaosod.

Известно, что таец напал на путешественницу в женском туалете на автовокзале и начал сексуально домогаться ее. Женщина закричала, а проходивший мимо монах услышал шум и поспешил вмешаться. При виде служителя водитель скрылся.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Сотрудника транспортной компании объявил в розыск.

Ранее двое мужчин изнасиловали американскую туристку во время Недели моды в Париже. После случившегося преступники посадили девушку в машину и бросили у дороги.

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      Мария Борисова
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