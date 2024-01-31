Токаеву доложили о миллионах отраженных кибератак

Президенту Казахстана доложили о работе комитета национальной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем комитета национальной безопасности Ермеком Сагимбаевым, сообщает официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Техническим подразделениям комитета удалось отразить 86,3 миллиона кибератак и 2156 DDoS-атак на сайты государственных органов. Помимо этого, президенту сообщили о пресечении деятельности 15 организованных преступных групп, изъятии 681 единицы оружия и 85 тысяч боеприпасов.

Ермек Сагимбаев так же сообщил о результатах работы по противодействию коррупции. Совокупная польза от принятых мер, по заявлению Сагимбаева, превысила 1,5 триллиона тенге (297,6 миллиарда рублей), в том числе возвращено в государственный бюджет Казахстана свыше 680 миллиардов тенге (134 миллиарда рублей).

Ранее в нижней палате парламента Казахстана начали работу над законопроектом о домашнем насилии и обеспечению безопасности женщин и детей.