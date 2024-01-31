Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 31 января 2024Бывший СССР

Токаеву доложили о миллионах отраженных кибератак

Президенту Казахстана доложили о работе комитета национальной безопасности

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем комитета национальной безопасности Ермеком Сагимбаевым, сообщает официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Техническим подразделениям комитета удалось отразить 86,3 миллиона кибератак и 2156 DDoS-атак на сайты государственных органов. Помимо этого, президенту сообщили о пресечении деятельности 15 организованных преступных групп, изъятии 681 единицы оружия и 85 тысяч боеприпасов.

Ермек Сагимбаев так же сообщил о результатах работы по противодействию коррупции. Совокупная польза от принятых мер, по заявлению Сагимбаева, превысила 1,5 триллиона тенге (297,6 миллиарда рублей), в том числе возвращено в государственный бюджет Казахстана свыше 680 миллиардов тенге (134 миллиарда рублей).

Ранее в нижней палате парламента Казахстана начали работу над законопроектом о домашнем насилии и обеспечению безопасности женщин и детей.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Упавшую в мусоровоз женщину спасли при помощи пожарного крана

      Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше