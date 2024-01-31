Трамп обвинил Байдена в создании «кровавой бойни»

Дональд Трамп заявил, что президент США Байден создает «кровавую бойню»

Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим Соедмненных Штатов и создает «кровавую бойню». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По словам политика, глава Белого дома ведет Соединенные Штаты «прямиком в третью мировую войну». Он предупредил, что будет становиться только хуже.

Трамп добавил, что Байден «слаб, некомпетентен и коррумпирован». Политик подчеркнул, что а своими действиями, включая решение вывести войска США из Афганистана в 2021 году, американский лидер «придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор». Трамп добавил, что следствием этого и стала недавняя атака на базу Соединенных Штатов в Иордании.

Ранее Байден во время выступления на предвыборном ужине в Южной Каролине раскритиковал и высмеял своего предшественника Дональда Трампа. Кроме того, Байден назвал Трампа неудачником и пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.