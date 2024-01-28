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08:00, 28 января 2024Мир

Байден высмеял Трампа и назвал его неудачником

Байден во время своего выступления высмеял Трампа и назвал его неудачником
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Kyle Mazza Global Look Press

Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном ужине в Южной Каролине раскритиковал и высмеял своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Свое выступление политик построил на контрасте между достижениями своего президентства и провалами экс-лидера страны, пишет Politico.

«Правда в том, что меня бы здесь не было без избирателей-демократов Южной Каролины. Вы — причина, по которой я стал президентом. И вы являетесь причиной того, что Дональд Трамп стал потерпевшим поражение бывшим президентом», — отметил Байден.

Кроме того, Байден назвал Трампа неудачником и пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.

Помимо этого, нынешний президент США также высмеял состояние здоровья Трампа. Политик напомнил о недавней ошибке бывшего американского лидера в ходе предвыборной кампании. По словам Байдена, Трамп «не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси».

Сам же Джо Байден, как сообщалось ранее, оговорился во время ужина демократической партии в Южной Каролине. Он назвал своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа действующим президентом.

Байден признал, что отдельные высказывания его оппонента выводят его из себя, а потому попросил у присутствующих прощения за потерю самообладания.

В свою очередь, ряд однопартийцев нынешнего американского главы считают низкими его шансы на победу в выборах президента США в 2024 году. Многие сторонники политика полагают, что Дональд Трамп «справится лучше» с обязанностями главы государства.

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      Марина Совина
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