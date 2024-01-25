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05:48, 25 января 2024Мир

Однопартийцы Байдена засомневались в его победе на выборах президента США

Bloomberg: некоторые однопартийцы Байдена сомневаются в его победе на выборах
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Ряд однопартийцев американского главы Джо Байдена считают низкими его шансы на победу в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишут журналисты, некоторые члены Демократической партии «обеспокоены шансами Байдена» быть избранным президентом Штатов на второй срок. В частности, беспокойство вызывает возраст политика (81 год) и потеря партией голосов избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении конфликта Израиля и Палестины. В статье также указано, что в Конгрессе считают Байдена настоящим аутсайдером.

Многие сторонники политика полагают, что экс-лидер США Дональд Трамп «справится лучше» с обязанностями главы государства.

Ранее Трамп заявил, что Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов. По его словам, нынешний американский лидер крайне некомпетентен.

При этом Байден заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний президент считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.

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      Марина Совина
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