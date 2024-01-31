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01:13, 31 января 2024Мир

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Fox News: Дональда Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ronda Churchill / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политика номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. По ее мнению, основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений», заключенных в 2020 году. Речь идет о соглашениях, которые достигли Израиль, ОАЭ и Бахрейн.

Тенни заявила, что усилия бывшего американского лидера на этом направлении «беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания»" со стороны Нобелевского комитета.

В феврале 2021 года депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Мадисон объяснил, что политик стал первым за последние 30 лет президентом Соединенных Штатов, кто не начал новых войн.

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      Марина Совина
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