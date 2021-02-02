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Трампа номинировали на Нобелевскую премию

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в своем Facebook.

Мадисон объяснил, что Трамп стал первым за последние 30 лет президентом Штатов, кто не начал новых войн. Помимо этого, политик подписал ряд мирных соглашений, «помогли обеспечить стабильность и мир в регионе». Речь в том числе идет о соглашениях по нормализации отношений между арабскими странами и Израилем.

«В связи с тем, что номинантов на Нобелевскую премию мира также могут выдвигать члены парламента, я воспользовался этой возможностью. Крайний срок — полночь 31 января, и я сделал это ровно за два часа до крайнего срока», — рассказал Мадисон.

11 сентября стало известно, что Трампа в очередной раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.

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