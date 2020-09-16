Трамп пожаловался на невозможность вести себя как президент

Президент США Дональд Трамп посетовал, что часто ведет себя не так, как положено главе государства, потому что у него нет такой возможности. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC News.

«Я на поле боя, где множество сил сосредоточено против меня. Иногда у меня просто нет времени для того, чтобы вести себя, как вы выражаетесь," по-президентски"», — пожаловался он. По словам Трампа, нередко ему нужно просто добиться поставленной задачи, из-за чего администрации приходится действовать очень быстро.

Он подчеркнул, что от тех, кто не поспевает за таким темпом, приходится «избавляться». Американский лидер добавил, что уже сделал больше любого другого президента США.

11 сентября стало известно, что Трампа во второй раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.

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