Трамп назвал самый трудный момент своего президентства

Президент США Дональд Трамп назвал самый трудный момент во время своего первого срока на должности главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC, передает РИА Новости.

«Без сомнения это была вся эта вещь с COVID-19 или, как я его называю, китайский вирус, потому что дела шли так хорошо», — сказал Трамп. На вопрос, чему он научился в ходе эпидемии, Трамп ответи, что узнал, насколько хрупка жизнь. Он упомянул, что шесть его друзей скончались от коронавируса.

Президент также отметил, что по-другому стал смотреть на заключенную с Китаем торговую сделку из-за коронавируса, в распространении которого он винит Пекин. При этом он назвал соглашение хорошим.

1 сентября Трамп поделился успехом в борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, заболеваемость COVID-19 в августе снизилась на 38 процентов по сравнению с июлем. Кроме того, американский лидер рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавируса. За все время пандемии в стране было выявлено более 6,6 миллиона заболевших. Более 195 тысяч пациентов скончались, 2,49 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 16 сентября, в мире инфицировано более 29,4 миллиона человек.