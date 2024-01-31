Среда обитания
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18:36, 31 января 2024Среда обитания

Трамвай со снегом внутри прокатил россиян и попал на видео

В Казани пассажиры трамвая прокатились с открытой дверью и снегом в салоне

В Казани пассажиров одного трамвая прокатили с открытой дверью и снегом внутри. Необычная поездка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «КазанДа».

Инцидент произошел на маршруте номер пять. На кадрах видно, как люди стоят в образовавшемся в салоне сугробе, а снег продолжает туда поступать через открытую дверь по мере движения транспорта. Пользователи сети в шутку предположили, что таким образом в городе решили почистить улицы — вывозить снег трамваями.

В Метроэлектротрансе заявили изданию «Подъем», что разбираются в причинах случившегося. «В пути следования между остановками произошло открытие одной створки двери трамвая. Движение с открытыми дверями запрещено. Всех пассажиров высадили и вагон поехал в депо. Жалоб от пассажиров не поступало», — рассказали в компании.

Ранее на видео попал москвич, который передвигался по улице на электродиване. На появившихся в сети кадрах видно, что мужчина перемещается на диване бежевого цвета, который стоит на деревянной поверхности. Она в свою очередь поддерживается спереди одной частью разделенного надвое электросамоката, а сзади располагается на другой его части.

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      Нина Ташевская
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