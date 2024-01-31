Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

Babr Mash: на Байкале спасли провалившихся под лед на автомобиле туристов

Автомобиль УАЗ с туристами провалился под треснувший лед на Байкале. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что в настоящее время на озеро выезжать запрещено, однако водителя авто это не остановило. В результате машина завалилась на бок, частично оказавшись под толщей льда. Нарушителей заметили проезжавшие мимо инспекторы национального парка «Заповедного Прибайкалья» и спасли их. Никто не пострадал.

Теперь водителя автомобиля могут оштрафовать за незаконный выезд на лед и ущерб природе.

Ранее американец Даниэль Кастл приехал в Россию в 2022 году, чтобы увидеть Сибирь и Байкал, и остался в стране на ПМЖ. По словам Кастла, он ни разу не сталкивался с плохим отношением в России.