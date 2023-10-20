Американец приехал в Россию ради путешествия на Байкал и остался на ПМЖ

E1: американец остался на ПМЖ в России после путешествия на Байкал

Американец Даниэль Кастл приехал в Россию в 2022 году, чтобы увидеть Сибирь и Байкал, и остался в стране на ПМЖ. Историей путешественника поделилось издание E1, которое также опубликовало видео о жизни иностранца.

«Специфика Лос-Анджелеса — там пустыня. Я никогда не видел зимы», — рассказал о цели своего визита в Россию бывший военный из Калифорнии.

По словам Кастла, он ни разу не сталкивался с плохим отношением в России. «Многие люди во всем мире думают, что Россия — страна, в которой бушует насилие. Они действительно не хотят приезжать сюда, потому что боятся коррупции и того, что их ограбят», — поделился американец. При этом, по его мнению, в стране на самом деле безопасно.

Иностранец также отметил, что он пытается учить русский язык, однако пока у него это не очень хорошо получается. Кроме того, гость из США признался, что встретил в России любимую девушку Ксению и завел YouTube-канал, в котором рассказывает о жизни в глубинке.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник узнал четыре странных стереотипа жителей Соединенных Штатов о РФ. В частности, американцы полагают, что в России невыносимая кухня.