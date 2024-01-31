Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

Комик Поперечный заявил, что в США менее вкусная еда, чем в России

Популярный в России стендап-комик и блогер Данила Поперечный, уехавший жить в США, раскритиковал местный фастфуд. В выпуске подкаста певца и блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он заявил, что ему не нравится вкус еды из ресторанов быстрого питания.

Юморист заявил, что в США еда в целом менее вкусная, чем в России. «"Макдоналдс" в Америке — говно. Там нет "Биг Тейсти". Там нет сырного соуса», — посетовал Поперечный. Он раскрыл, что вместо сырного соуса американцы часто используют соус ранч, барбекю и кисло-сладкий.

Также стендапера удивило то, что в сети ресторанов KFC не подают куриные крылья. По его словам, этой позиции нет ни в заведениях, ни в доставках. В качестве закуски предлагаются куриные ноги и стрипсы. «Я все еще в процессе расследования этой *** (фигни)», — заявил он.

Ранее Поперечный пожаловался на одну особенность США. По его словам, в Америке ему приходится во многих местах оставлять чаевые, даже если он не хочет этого делать.