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18:27, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Уехавший в США российский комик пожаловался на одну особенность страны

Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Популярный российский комик и блогер Данила Поперечный, уехавший в США, пожаловался на одну особенность этой страны. В эфире своего шоу «Слишком поздно», запись которого доступна на YouTube, он выразил недовольство тем, что в Америке надо везде оставлять чаевые.

Блогер рассказал, что недавно ему пришлось оставить чаевые сотруднику отеля, который припарковал его машину. При этом, как уточнил Поперечный, сама услуга парковки обошлась ему в 20 долларов.

«Он (cотрудник отеля — прим. «Ленты.ру») протягивает мне терминал, в котором можно выбрать только 20 и 25 процентов чаевых. Нет кнопки "Ноль". Я такой [думаю]: "Сука, ты с меня берешь чай за то, что я и так оплатил твою услугу?"» — вспомнил комик.

Поперечный добавил, что в отеле он поел в ресторане, в котором тоже оставил чаевые.

Ранее об этой особенности США высказались комик Илья Соболев и его жена Наталья. Они признались, что не знали о том, что в стране нужно обязательно оставлять на чай в заведениях. Супруги также раскритиковали сервис в американских кафе и ресторанах.

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      Олег Давыдов
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