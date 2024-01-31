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18:22, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за угрозу пистолетом женщине из-за дорожного конфликта

В Петербурге задержали водителя, угрожавшего пистолетом женщине на дороге

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего жителя, который угрожал женщине пистолетом во время конфликта на дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 30 января к правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что на проспекте Луначарского, находясь за рулем, посигналила водителю автомобиля Kia Rio из-за нарушения им правил дорожного движения. В ответ водитель достал пистолет.

Полицейские ввели план «Перехват», в результате которого автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем находился слесарь-монтажник судостроительного завода. Его задержали и доставили в отделение, где отобрали пистолет. В отношении молодого человека возбудили дело по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что полицейские Электростали задержали водителя такси, который подозревается в незаконном удержании в салоне автомобиля 17-летней пассажирки.

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      Анна Габай
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