Россиянина задержали за угрозу пистолетом женщине из-за дорожного конфликта

В Петербурге задержали водителя, угрожавшего пистолетом женщине на дороге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего жителя, который угрожал женщине пистолетом во время конфликта на дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 30 января к правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что на проспекте Луначарского, находясь за рулем, посигналила водителю автомобиля Kia Rio из-за нарушения им правил дорожного движения. В ответ водитель достал пистолет.

Полицейские ввели план «Перехват», в результате которого автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем находился слесарь-монтажник судостроительного завода. Его задержали и доставили в отделение, где отобрали пистолет. В отношении молодого человека возбудили дело по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что полицейские Электростали задержали водителя такси, который подозревается в незаконном удержании в салоне автомобиля 17-летней пассажирки.