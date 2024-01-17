Удерживающего в машине 17-летнюю девушку таксиста-мигранта задержали

В Подмосковье задержали таксиста, запершего в машине 17-летнюю пассажирку

Полицейские Электростали задержали водителя такси, который подозревается в незаконном удержании в салоне автомобиля 17-летней пассажирки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной полиции.

По данным ведомства, задержанный 2000-го года рождения, являясь водителем такси, вез 17-летнюю девушку из Ногинска в Электросталь. В какой-то момент мужчина заблокировал двери автомобиля и около часа отказывался выпускать несовершеннолетнюю из салона.

Сотрудники полиции доставили злоумышленника в следственные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы несовершеннолетней») УК РФ, рассказали «Ленте.ру» в главке Следственного комитета по Московской области.

Ранее сообщалось, что таксист является гражданином другой страны.