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09:56, 17 января 2024Силовые структуры

Таксист-мигрант почти на час запер 17-летнюю россиянку в машине

СКР: в Подмосковье таксист около часа удерживал 17-летнюю пассажирку в машине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье таксист удерживал 17-летнюю пассажирку в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мигрант вез девочку из Ногинска в Электросталь. Затем он заблокировал двери авто и не выпускал потерпевшую около часа.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления ведомства по Московской области Ярославу Яковлеву возбудить дело и предоставить доклад о ходе расследования. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников специальной военной операции.

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      Екатерина Кашурникова
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