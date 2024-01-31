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06:48, 31 января 2024Интернет и СМИ

Украинка пожаловалась на открытую ненависть бойцов ВСУ к гражданским

Украинка заявила о ненависти бойцов ВСУ и их жен к гражданскому населению

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жительница Украины пожаловалась на открытую ненависть к гражданскому населению со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их жен. Она рассказала об отношении военнослужащих к гражданским в видео, размещенном на ее аккаунте в TikTok, передает РИА Новости.

«Столкнулась с ужасной тенденцией, она идет по нарастающей: это ненависть в сторону людей, которые работают и не сидят в окопах, не идут воевать, по разным причинам. Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно», — заявила украинка.

По ее словам, бойцы, которые недовольны своей судьбой, желают всем избежавшим мобилизации, чтобы им также стало плохо. Она призвала граждан к пониманию, подчеркнув, что каждый должен быть на своем месте.

«Эта ненависть нарастает, от усталости, от моральной истощенности, и это все понятно. Но нужно немножко держать себя в руках, иначе мы просто перебьем друг друга», — добавила автор видео.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) осудили на пожизненный срок военнослужащего ВСУ, который отдал приказ расправиться с 10 мирными жителями Мариуполя. Суд признал, что он действовал по мотивам политической, идеологической ненависти.

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