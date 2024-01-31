Писательница Улицкая призналась в отправке гонораров с продажи книг на Украину

Писательница Улицкая заявила, что гонорары с продажи ее книг идут на Украину

Известная писательница Людмила Улицкая призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину. Об этом она рассказала в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Фргамент разговора они опубликовали в Telegram.

Пранкеры, которые позвонили писательнице от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, спросили, идет ли доход от продаж ее книг Киеву, в том числе Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Мои гонорары идут на Украину», — ответила Улицкая. Она не раскрыла подробностей об отправке денег в страну.

Писательница также заявила, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский. «Я знаю, что в Украине сильные проблемы с коррупцией. Как он будет справляться с этим, я не знаю», — добавила она.

Кроме того, Улицкая высказалась об организованных украинскими спецслужбами в России терактах против патриотично настроенных публичных лиц. «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — сказала она.

В ноябре Улицкая, а также ее коллеги Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму. В своем обращении писатели назвали такие предположения абсурдными.