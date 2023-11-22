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20:33, 22 ноября 2023Культура

Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ

Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев опровергли обвинения в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и содействии терроризму. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее обращение.

Отмечается, что обвинения авторов появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом РФ иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона "Свобода России(организация признана террористической и запрещена в РФ). Речь идет о произведении «Слово Ново. Выход», презентация которого состоялась 18 октября в Берлине.

«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий», — говорится в обращении писателей. Они подчеркнули, что подаренная Гельману книга является его собственностью, «коей он вправе сам распоряжаться».

Ранее общественное движение «Зов народа» потребовало признать иностранными агентами музыкантов группы Shortparis, а также проверить их на предмет дискредитации Российской армии. Активисты обратились с соответствующими заявлениями в ФСБ, Следственный комитет России, полицию и Минюст. Поводом называются «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина против спецоперации».

Ранее активисты «Зова народа» требовали задержать и допросить Аллу Пугачеву на предмет ее участия в финансировании ВСУ, а также признать иноагентом рэпера Лигалайза из-за клипа на песню «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!».

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      Сергей Равин
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