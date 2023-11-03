Активисты потребовали задержать и допросить Аллу Пугачеву

Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить на предмет финансирования ВСУ

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить на предмет ее участия в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По доступным данным, соответствующие обращения активисты движения «Зов народа» направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и руководителю МВД страны Владимиру Колокольцеву. Общественники также попросили наказать 74-летнюю артистку по административной статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» за ее публикации в сети, в которых она называла россиян рабами и холопами. Участники «Зова народа» также напомнили, что Пугачева признавалась в солидарности с супругом, шоуменом и ведущим Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который открыто поддерживает ВСУ.

О возвращении Аллы Пугачевой в Россию стало известно в четверг, 2 ноября. Исполнительница въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Отмечается также, что знаменитость приехала в Россию одна — ее мужа Максима Галкина с ней не было.