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13:39, 3 ноября 2023Культура

Активисты потребовали задержать и допросить Аллу Пугачеву

Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить на предмет финансирования ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить на предмет ее участия в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По доступным данным, соответствующие обращения активисты движения «Зов народа» направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и руководителю МВД страны Владимиру Колокольцеву. Общественники также попросили наказать 74-летнюю артистку по административной статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» за ее публикации в сети, в которых она называла россиян рабами и холопами. Участники «Зова народа» также напомнили, что Пугачева признавалась в солидарности с супругом, шоуменом и ведущим Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который открыто поддерживает ВСУ.

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О возвращении Аллы Пугачевой в Россию стало известно в четверг, 2 ноября. Исполнительница въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Отмечается также, что знаменитость приехала в Россию одна — ее мужа Максима Галкина с ней не было.

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      Сергей Равин
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