Алла Пугачева тайно вернулась в Россию. Она критиковала СВО и просила себе статус иноагента

Mash: Пугачева тайно вернулась в Россию через Псковскую область без мужа

Певица Алла Пугачева тайно вернулась в Россию через пограничный переход в Псковской области, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 74-летняя артистка прятала лицо за платком и не смотрела по сторонам. Она села в черную Toyota Camry и уехала в неизвестном направлении.

При этом Пугачева была одна, без мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Официального подтверждения информации о возвращении певицы в Россию не поступало.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции (СВО). Сама артистка неоднократно критиковала спецоперацию и поддерживала артистов, уехавших из страны.

В сентябре прошлого года певица обратилась к Минюсту и предложила включить ее в реестр физлиц — иностранных агентов вслед за мужем Максимом Галкиным. Она написала, что солидарна с ним по поводу происходящего в России, и назвала его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом», который желает стране процветания, мирной жизни и свободы слова.

В России отреагировали на сообщения о возвращении Пугачевой

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова в комментарии изданию «Абзац» заявила, что ей неизвестно о возвращении артистки в Россию.

Понятия не имею Елена Чупракова помощница Аллы Пугачевой

Политолог Сергей Марков, говоря о возвращении артистки на родину, в Telegram-канале напомнил о ее политической позиции, в том числе о поддержке Украины.

Ей нравится режим на Украине? Вот и надо ее встретить, как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому — по вере его пусть воздастся Сергей Марков политолог

Пугачева приезжала в Россию в августе 2022 года. По словам самой исполнительницы, ее отъезд был связан с отпуском, в котором она планировала поправить здоровье. Артистка рассказала, что ее дети Гарри и Лиза пошли в московскую школу. При этом Максим Галкин в Россию не приехал.

Спустя месяц певица вновь покинула страну. Она улетела в Израиль из аэропорта Внуково.

В начале мая этого года Пугачева приезжала на церемонию прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным, однако уехала сразу после похорон.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке Пугачева покинула Израиль и не выходила на связь

Об отъезде Аллы Пугачевой из Израиля с сыном Гарри и дочерью Лизой стало известно 23 октября, отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год. При этом супруг певицы Максим Галкин заявлял, что эмиграцию из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке семья даже не рассматривает.

Певица пропала после отъезда из Израиля, она не выходила на связь с родственниками. 31 октября артистка впервые за четыре месяца опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) вместе с детьми и мужем. Пугачева написала «Живем дальше» и закрыла комментарии к посту.

При этом зрители зарубежных концертов юмориста Максима Галкина заподозрили его в разрыве отношений с супругой. Во время выступления в Польше спел о трагичной любовной истории. В ходе номера он произнес фразу: «Кончилась любовь, кончилось все...» Поклонники артиста предположили, что таким образом он рассказал о расставании с женой.

