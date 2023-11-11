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12:24, 11 ноября 2023Культура

Группу Shortparis потребовали признать иноагентом

Shot: музыкантов Shortparis потребовали признать иноагентами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общественное движение «Зов народа» потребовало признать иностранными агентами музыкантов группы Shortparis, а также проверить их на предмет дискредитации Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, активисты обратились с соответствующими заявлениями в ФСБ, Следственный комитет России, полицию и Минюст. Поводом называются «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина против спецоперации».

Указывается, что вскоре после начала СВО Комягин участвовал в протестном митинге в Санкт-Петербурге, из-за чего был оштрафован. Позднее на своих концертах Shortparis якобы устраивали флешмобы в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее активисты «Зова народа» требовали задержать и допросить Аллу Пугачеву на предмет ее участия в финансировании ВСУ, а также признать иноагентом рэпера Лигалайза из-за клипа на песню «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!».

В апреле общественники призвали мэра Краснодара отменить концерт Shortparis в городе. В итоге выступление не состоялось.

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      Антон Похиляк
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