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11:13, 11 апреля 2023Культура

Общественники призвали мэра Краснодара отменить концерт группы Shortparis

Общественная организация Краснодара призвала мэра отменить концерт группы Shortparis
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава общественной организации Краснодара Никита Изюмов обратился к мэру города Евгению Наумову с просьбой отменить концерт музыкальной группы Shortparis. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Общественник отметил, что коллектив из Санкт-Петербурга, выступление которого запланировано на 18 апреля на КРОП-арене города, неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Русофобы из "шоу-бизнеса" продолжают попытки заработать денег на наших гражданах. Несмотря на то что уже многие концерты были отменены, грязь все равно пытается лезть на наши сцены», — написал Изюмов.

Глава общественной организации добавил, что лидера группы Shortparis Николая Комягина привлекали к административной ответственности за участие в митингах в Санкт-Петербурге.

Ранее концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми, ставшей восьмым городом, где не состоится запланированное выступление артистки «во избежание возможных провокаций».

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Анастасия Астахова
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