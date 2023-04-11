Общественники призвали мэра Краснодара отменить концерт группы Shortparis

Общественная организация Краснодара призвала мэра отменить концерт группы Shortparis

Глава общественной организации Краснодара Никита Изюмов обратился к мэру города Евгению Наумову с просьбой отменить концерт музыкальной группы Shortparis. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Общественник отметил, что коллектив из Санкт-Петербурга, выступление которого запланировано на 18 апреля на КРОП-арене города, неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Русофобы из "шоу-бизнеса" продолжают попытки заработать денег на наших гражданах. Несмотря на то что уже многие концерты были отменены, грязь все равно пытается лезть на наши сцены», — написал Изюмов.

Глава общественной организации добавил, что лидера группы Shortparis Николая Комягина привлекали к административной ответственности за участие в митингах в Санкт-Петербурге.

Ранее концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми, ставшей восьмым городом, где не состоится запланированное выступление артистки «во избежание возможных провокаций».