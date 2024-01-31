Умерла актриса из сериала «Клон»

Бразильская актриса сериала «Клон» Жандира Мартини умерла на 79-м году жизни

Бразильская актриса, сценарист, режиссер и продюсер Жандира Мартини умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни. Об этом сообщает Globo.

Известная свой ролью Зорайде в сериале «Клон» артистка скончалась в понедельник, 29 января. Причина смерти Мартини не называется. Известно, что в последние годы актриса боролась с раком легкого.

Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу. Закончила отделение драмы университета Сан-Паулу. В 1970 году дебютировала на профессиональной сцене.

В ноябре прошлого года в возрасте 68 лет ушла из жизни бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон». Она скончалась в больнице в Гуапимирине от сердечного приступа и остановки дыхания.