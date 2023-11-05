Умерла звезда сериала «Клон»

Звезда сериала «Клон» Элизанжела умерла в возрасте 68 лет

Бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон», умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Globo.

Актриса скончалась в пятницу, 3 ноября. Утверждается, что Элизанжела почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать. Она была госпитализирована. Элизанжела скончалась в больнице в Гуапимирине от сердечного приступа и остановки дыхания.

Ранее сообщалось, что индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет. По данным издания India Today, артистка умерла, находясь на восьмом месяце беременности.

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