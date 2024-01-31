Увлекшиеся разнузданным сексом пары поделились опытом

Пары, решившие отказаться от ставшего для них обычным секса и заняться разнузданным, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие рекомендовали парам, которые хотели бы разнообразить секс, поискать на специализированных сайтах о фетишах опросники и пройти их вместе с партнером. Это поможет выяснить, что нравится обоим, и найти идеи для сексуального досуга, о которых раньше не догадывались.

Но убедитесь, что вы оба не жульничаете. Я знаю одну пару, в которой парень отвечал честно, а девушка просто отмечала те же пункты, что и он. Выяснилось, что ему нравятся отвратительные для нее вещи, и отношения были разрушены EpicBlinkstrike187 пользовательница Reddit

Один из пользователей рекомендовал не стесняться воплощать в жизнь самые странные интимные идеи.

Я делал ей однажды массаж и спросил, могу ли побрить ее анус. Взял свою электробритву. Я об этом не думал, но бритва вибрирует сильно, и в итоге она заставила меня побрить ее всю там внизу и кончила четыре раза в процессе. После этого мы стали пробовать что-то новенькое каждые несколько недель Forbeingnaughty2 пользователь Reddit

Один из пользователей признался: чтобы появились силы на осуществление смелых сексуальных планов, ему с избранницей пришлось записаться в спортзал и начать вести здоровый образ жизни.

Занялся физкультурой, стал лучше есть. Стал подтянутее, выносливее, энергичнее. Партнерша начала ходить в спортзал первой, и я заметил, что она стала чувствовать себя отлично. Не хотел отставать и тоже занялся спортом. Раньше мы занимались сексом один-три раза в месяц, а теперь — два-пять раз в неделю. Он стал настолько лучше! jaxxie04 пользователь Reddit

Ранее люди, регулярно бреющие лобок, рассказали о способах избежать зуда и раздражения кожи. Многие признались, что после долгих лет регулярного бритья кожа привыкла к воздействию бритвы и перестала реагировать на процедуру раздражением.