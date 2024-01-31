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08:55, 31 января 2024Мир

В Болгарии выдали ордер на арест шести подозреваемых в диверсиях россиян

Прокуратура Болгарии выдала ордер на арест 6 россиян, подозреваемых в диверсиях

Фото: Dimitar Kyosemarliev / Reuters

Прокуратура Болгарии выдала европейский ордер на арест шести россиян, подозреваемых в террористических атаках на оружейные склады и заводы. Об этом сообщает Euracriv.

Отмечается, что Болгария расследует нападения с момента первого взрыва на оружейном заводе возле села Ловнидол в 2011 году. По данным издания, атака была направлена ​​на боеприпасы, которые предназначались для Грузии.

«Следствие установило, что Болгарию посетили шесть граждан России, использовавших вымышленные документы. Они были причастны к взрыву производства коммерческой компании по производству оружия», — заявили в болгарской прокуратуре.

По неофициальной информации, предоставленной Euractiv, на месте большинства взорванных заводов и складов были обнаружены остатки взрывных устройств российского производства. Всего с 2011 года было зарегистрировано девять нападений.

Ранее в турецкой провинции Мерсин задержали россиянина, объявленного в розыск Интерполом по обвинению в мошенничестве. Власти в Турции начали процедуру его экстрадиции в Россию.

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