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13:34, 20 декабря 2023Мир

Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

Полиция Турции: объявленного в розыск Интерполом россиянина задержали в Мерсине

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Объявленного в розыск Интерполом россиянина задержали в турецкой провинции Мерсин. Об этом заявили в местном управлении полиции, сообщает ТАСС.

Уточняется, что после получения информации о нахождении в Мерсине разыскиваемого гражданина России за ним было установлено наблюдение, а после он был задержан в результате проведенной операции.

Задержанный находится в розыске российским подразделением Интерпола по обвинению в мошенничестве. Кроме того, власти в Турции начали процедуру его экстрадиции в Россию.

Ранее адвокат Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) Наталья Мальгина заявила, что ее подопечному, задержанному в Финляндии, может грозить от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения по обвинению в военных преступлениях. Однако она добавила, что экстрадиция Тордена на Украину финской стороной невозможна.

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      Дарья Балацкая
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