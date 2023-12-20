Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

Полиция Турции: объявленного в розыск Интерполом россиянина задержали в Мерсине

Объявленного в розыск Интерполом россиянина задержали в турецкой провинции Мерсин. Об этом заявили в местном управлении полиции, сообщает ТАСС.

Уточняется, что после получения информации о нахождении в Мерсине разыскиваемого гражданина России за ним было установлено наблюдение, а после он был задержан в результате проведенной операции.

Задержанный находится в розыске российским подразделением Интерпола по обвинению в мошенничестве. Кроме того, власти в Турции начали процедуру его экстрадиции в Россию.

Ранее адвокат Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) Наталья Мальгина заявила, что ее подопечному, задержанному в Финляндии, может грозить от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения по обвинению в военных преступлениях. Однако она добавила, что экстрадиция Тордена на Украину финской стороной невозможна.