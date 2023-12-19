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11:07, 19 декабря 2023Мир

Адвокат россиянина Тордена заявил об угрозе пожизненного срока

Адвокат Тордена: задержанному может грозить пожизненный срок

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Задержанному Финляндией гражданину России Воиславу Тордену (прежнее имя — Ян Петровский) может грозить от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения по обвинению в военных преступлениях. Об этом заявил адвокат россиянина, передает РИА Новости.

«По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока», — отметила адвокат.

Она подчеркнула, что дело может рассматриваться от девяти месяцев до полутора лет. Экстрадиция Тордена на Украину финской стороной невозможна из-за решения Верховного суда страны. Сам россиянин отрицает предъявленные обвинения.

Ранее суд в Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей Тордена. Гражданин России был взят под стражу на основании финского закона об иностранцах.

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      Максим Габриелян
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