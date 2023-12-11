В Финляндии продлили арест россиянина Тордена

Суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданина России Тордена

Суд в Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей гражданина России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский), сообщает Yle. О его задержании попросили финские пограничники.

На какой срок Торден арестован, не уточняется. Он взят под стражу на основании финского закона об иностранцах.

Ранее финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет россиянина в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». 8 декабря суд постановил освободить его из-под стражи, однако позднее он был вновь задержан пограничниками.

Криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении россиянина. Решается вопрос о том, нужно ли начинать полноценное расследование в отношении него — во-первых, он гражданин другой страны, во-вторых, инкриминируемые ему преступления были совершены не на территории Финляндии.

Первый раз Торден был арестован в июле этого года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем, и ему запрещен въезд в Финляндию, отмечает Yle. При этом, по словам его адвоката, у него есть действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены.